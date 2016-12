AP: "Preşedintele Camerei Deputaţilor din România cere o reformă a PSD"

AP: "Președintele Camerei Deputaților din România cere o reformă a PSD"

Ştire online publicată Joi, 16 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Camerei Deputaților din România, Valeriu Zgonea, cere o reformă profundă a Partidului Social Democrat (PSD), de guvernământ, în contextul în care premierul Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, iar procurorii au pus sechestru pe averea acestuia, o premieră, relatează joi Associated Press (AP).Premierul Victor Ponta a anunțat că nu va mai ocupa nicio funcție de conducere în PSD până la momentul în care își va demonstra nevinovăția față de acuzațiile aduse în justiție."Suntem într-o situație de criză. Liderul (Victor Ponta — n.r.) este inculpat, iar vicepreședintele (Liviu Dragnea n.r.) — condamnat", a declarat, pentru Associated Press, Valeriu Zgonea, 'un vechi membru al PSD' , după cum îl numește agenția citată."În România, sistemul este o reminiscență a mentalității 'comunistoide' care ne afectează credibilitatea. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate... este ceea ce ne spune tânăra generație", a afirmat Zgonea în interviul pe AP."Din păcate, partidele de opoziție sunt și mai puțin reformate", a adăugat el, scrie Agerpres.