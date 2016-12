Anunţul zilei privind votul prin corespondență

Anunțul zilei privind votul prin corespondență

Ştire online publicată Vineri, 08 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un clip informativ cu descrierea procedurilor și a formalităților care trebuie îndeplinite de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate care optează să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare din acest an a fost realizat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).Într-un comunicat remis presei, AEP reamintește că pentru alegătorii români care au domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate, votul prin corespondență va fi utilizat în premieră la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 2016. Acest tip de vot reprezintă o alternativă echivalentă a votului la secția de votare și se exercită prin intermediul serviciilor poștale.AEP a realizat și a publicat un clip informativ cu descrierea procedurilor și a formalităților care trebuie îndeplinite de cei care își vor exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în afara țării și care poate fi vizionat pe pagina oficială de Facebook a AEP, pe site-ul și canalul de Youtube ale instituției.Reprezentanții AEP îi asigură pe toți românii cu drept de vot că va derula în continuare o amplă campanie de informare pe teme electorale de interes, astfel încât cetățenii să-și cunoască drepturile electorale, să știe cum să și le exercite și să se poată informa corect în legătură cu orice subiect care are legătură cu participarea lor în alegeri.Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe 19 noiembrie 2015 legea privind votul prin corespondență. Proiectul fusese adoptat de Camera Deputaților în luna octombrie 2015, ca for decizional. Actul normativ va fi aplicat doar la alegerile parlamentare.Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să se înregistreze pentru votul prin corespondență trebuie să se înscrie în Registrul electoral, cu opțiunea pentru votul prin corespondență, în baza unei cereri scrise datate și semnate, depuse personal sau transmise prin poștă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reședință, la care anexează o copie a pașaportului cu mențiunea statului de domiciliu, respectiv o copie a actului de identitate.