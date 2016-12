Deputatul Dănuț Culețu:

„Anul 2014 nu are premize să vină cu plusuri sau beneficii“

Deputatul Dănuț Culețu a organizat, ieri, o conferință de presă la sediul Partidului Forța Civică din Constanța. În cadrul întâlnirii, el a atras atenția asupra proiectului de buget pe 2014.„Este un buget al stagnării, pentru că nu are nicio măsură de sprijin pentru întreprinzători. Prețurile vor crește, iar puterea de cumpărare va scădea. Majorarea salariului minim poate duce la creșterea taxelor și impozitelor, dar și la șomaj. Din punctul meu de vedere, ca economist, anul 2014 nu are premize să vină cu plusuri sau beneficii pentru companii sau pentru persoanele fizice”, a declarat deputatul Dănuț Culețu.În altă ordine de idei, Dănuț Culețu a vorbit și despre parteneriatul pe care Forța Civică îl are cu Partidul Mișcarea Populară. În acest sens, el a spus că, pe plan local, a avut o întâlnire cu liderul PMP Constanța, Claudiu Palaz.„Urmează ca marți să ne întâlnim, din nou, cu cei de la Partidul Mișcarea Populară, pentru a pune la punct anumite strategii de coordonare a unor activități la nivel local. O să vă informăm curând despre ele”, a spus Culețu.