Antoneta Mândrescu, în campanie pentru 2012

Social democrata Antoneta Mândrescu bate pariu cu oricine că nu are contracandidat pentru fotoliul de primar al comunei Comana nici anul viitor și nici în 2012. Prezentă zilele trecute la deschiderea Școlii „Negip Hagi Fazâl“ din satul Tătaru, primărița a profitat de ocazie să-i anunțe pe cei prezenți că și după alegerile din 2008 și, mai mult, și după confruntarea electorală din 2012, tot ea va fi primar în Comana. „Vă spun eu că veți avea de-a face cu mine și în 2008 și și în 2012”, le-a spus social - democrata celor prezenți. Așadar, că a propus-o sau nu partidul, că are sau nu PSD are gânduri pentru Comana, nu știm. Cert e că Mândrescu e decisă să nu se dea bătută.Social democrata Antoneta Mândrescu bate pariu cu oricine că nu are contracandidat pentru fotoliul de primar al comunei Comana nici anul viitor și nici în 2012. Prezentă zilele trecute la deschiderea Școlii „Negip Hagi Fazâl“ din satul Tătaru, primărița a profitat de ocazie să-i anunțe pe cei prezenți că și după alegerile din 2008 și, mai mult, și după confruntarea electorală din 2012, tot ea va fi primar în Comana. „Vă spun eu că veți avea de-a face cu mine și în 2008 și și în 2012”, le-a spus social - democrata celor prezenți. Așadar, că a propus-o sau nu partidul, că are sau nu PSD are gânduri pentru Comana, nu știm. Cert e că Mândrescu e decisă să nu se dea bătută.