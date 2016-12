Antonescu spune că vor fi discuţii cu Băsescu pe revizuirea Constituţiei

Antonescu spune că vor fi discuții cu Băsescu pe revizuirea Constituției

Președintele Senatului, Crin Antonescu, șef al Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituției, a declarat că va avea "fără niciun fel de îndoială" discuții cu președintele Traian Băsescu privind modificarea Legii fundamentale.El a făcut aceste declarații întrebat, la finalul dezbaterilor privind modificarea Constituției care au avut loc în Aula Academiei Române, dacă, în calitate de președinte al Comisiei parlamentare de revizuire a Constituției, are în plan o întâlnire cu șeful statului pe acest subiect."Fără niciun fel de îndoială și, de vreme ce am pledat mereu, și am făcut-o și astăzi, pentru o cât mai largă dezbatere, pentru o exprimare și dacă se poate adunare și folosire a tuturor punctelor de vedere cum ar fi posibil să nu discutăm și despre poziția cuiva care a fost două mandate președinte sau este încă al României și care are o experiență politică", a precizat Antonescu.