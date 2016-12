Antonescu: Proiectul Roşia Montană NU POATE FI SUSŢINUT, TREBUIE RESPINS!

Antonescu: Proiectul Roșia Montană NU POATE FI SUSȚINUT, TREBUIE RESPINS!

Președintele Senatului, Crin Antonescu, e declarat, astăzi, că proiectul Roșia Montană trebuie retras. "Proiectul exploatării nu poate fi susținut", a spus Antonescu, adăugând că vorbește în nume propriu, și nu al PNL."Am un punct de vedere ferm și definitiv conturat. Cred că proiectul exploatării la Roșia Montană nu poate fi susținut. Proiectul ar trebui fie să fie retras, ceea ce nu e cazul, fie cred că trebuie respins. Am ajuns la această concluzie nu din motive tehnice, ci pentru că există consecințe și realități majore care, în acest moment, împiedică aprobarea acestui proiect. Vorbim despre un proiect de anvergură națională pentru că e vorba de unele din resursele naturale cele mai importante ale acestei națiuni. De aceea dezbaterea publică are atâta aploare, și nu invers", a spus Crin Antonescu, citează realitatea.net."Doresc să fac o declarație în nume strict personal. Având în vedere calitatea mea de președinte al Senatului, de președinte al PNL, e o declarație care nu angajează strict Senatul și nici PNL. Am un punct de vedere ferm și definitiv conturat în legătură cu proiectul Roșia Montană", a spus Crin Antonescu, citat de Mediafax.