"Antonescu nu poate conduce România, nici ceasul nu şi-l pune să sune"

"Antonescu nu poate conduce România, nici ceasul nu și-l pune să sune"

Liderul PDL Roberta Anastase i-a criticat, vineri, pe liderii Opoziției, spunând despre Crin Antonescu că nu poate conduce România, pentru că nici măcar nu are responsabilitatea de a-și pune ceasul să sune, iar despre Victor Ponta, că este doar un copilot. Potrivit Robertei Anastase, Ponta și Antonescu au demonstrat de fiecare dată că nu au responsabilitate. „Domnul Crin Antonescu de trei ani nu are responsabilitatea de a-și pune ceasul să sune, dar să conducă România! Iar în ce-l privește pe domnul Ponta, singura responsabilitate pe care și-o asumă este să stea în dreapta șoferului, să fie copilot, iar când deschide gura, se răstoarnă mașina. Asta este singura lor politică. Noi trebuie să ne întoarcem de fiecare dată la cetățean, cu ei trebuie să dialogăm, să le explicăm ce am vrut, ce am realizat, ce mai e de făcut în următoarea perioadă”, le-a spus Roberta Anastase tinerilor democrat-liberali prezenți la Școala de Vară organizată la Eforie Nord.