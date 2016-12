Antonescu, NEMULȚUMIT de Ponta. Iată directiva președintelui interimar către premier

Președintele suspendat, Crin Antonescu, spune că nu este de acord cu afirmația premierului Ponta, care a făcut apel la Traian Băsescu "să nu mai terorizeze cetățenii", atrăgând atenția asupra calității de ministru interimar al Justiției pe care o are Ponta.„Îi cer premierului, care e ministru interimar al Justiției, să sprijine acest demers de clarificare (n.r. clarificarea din partea procurorului general privind anchetele desfasurate in cazul referendumului). Am văzut o declarație a premierului cu care nu pot fi de acord, in care ii cere lui Traian Băsescu să nu mai terorizeze cetatenii României. Sper ca e doar o vorbă de polemică politică, nu de o afirmatie de ministru al Justitiei, pentru că dacă cineva terorizează cetatenii, trebuie luate de indată măsuri", a declarat Antonescu.