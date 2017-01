Antonescu îi răspunde lui Ponta: Noi, PNL, suntem dreapta

Președintele PNL, Crin Antonescu, i-a răspuns, vineri, premierului Victor Ponta, fără a-i pronunța numele, la întrebarea despre cine mai este liberal în România, Antonescu spunând că PNL este un partid liberal, de dreapta, un partid în care activează foarte mulți oameni care vor fi mereu liberali.Crin Antonescu a spus, în conferința de presă în care a anunțat nominalizările PNL pentru funcțiile de miniștri, că vrea să îi răspundă cuiva care zilele trecute se întreba cine mai este astăzi liberal în România și ce mai înseamnă liberalism.El a mai spus că a fi liberal î seamnă și "să înțelegi lumea pe care o trăiești ca pe o lume care are nevoie de lideri puternici, ci nu de baroni"."Cineva se întreba zilele trecute cine mai este exact liberal azi în România și ce mai înseamnă liberalism și doresc cu toată prietenia să dau în numele colegilor mei un răspuns exact: Noi, PNL, suntem un partid liberal, de dreapta, un partid în care activeaza foarte mulți oameni care sunt și vor fi mereu liberali. Nu am avut nicio pretenție că toți cei care sunt liberali în România sunt în partidul nostru. Noi suntem liberali și nu avem niciun fel de confuzie în legătură cu acest lucru. Liberalismul înseamnă să pornești de la ideea că cetățenii unei țări, chiar dacă se constituie și funcționează ca o națiune, ca o comunitate, sunt întotdeauna indivizi ale căror drepturi trebuie tratate ca atare, apărate și sportite. Liberali înseamnă să lucrăm cu și pentru indivizi, nu cu gloate, nu cu mulțimi. A fi liberal înseamnă să înțelegi că lumea are nevoie de lideri puternici, ci nu de baroni. Liberal mai înseamnă să vrei să trăiești și să faci astfel încât să trăiești într-un stat de drept în care instituțiile lucrează pentru individ", a spus Crin Antonescu, citat de Mediafax.