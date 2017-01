Antonescu îi dă ultimatum lui Ponta

1

cațelul liberal

Atitudinea lui Antonescu ne duce cu gandul ca catelul care latra dulaul aflat dincolo de gard . Desigur , dulaul nu este Ponta ci PSD reprezentantul social-democratiei care , dupa definitia data de Petre Tutea , este laptele covasit al comunismului . Antonescu KKR a fost mai cinstit cat timp a slavit USL decat acum dupa ce a vazut ca a sacrificat PNL de dragul unei himere , aceea de a fi presedintele Romaniei . PNL partidul balama , s-a situat datorita lui Antonescu si unora ca Hasotti in categoria plosnitelor politicianiste de tip PC-Voiculescu . Doctrina liberala ? Program liberal ? democratie liberala ? Economie de piata liberala ? Nici vorba . Pentru Antonescu KKR n-a existat decat un singur obiectiv : sa - l alunge pe Basescu si sa-i ia locul la Cotroceni . Pentru acest scop a sacrificat un partid care putea avea un cuvant de spus in organizarea fortelor politice de dreapta care , fie vorba intre noi este tot o stanga situata in dreapta stangii lui Iliescu . Antonescu este un politicianist periculos pentru democratie . Cel putin Ponta este consecvent cu politica neocomunista a lui Iliescu, Nastase , Hrabenciuc & compania . Dupa lichidarea USL vom asista la pupaturi fratesti intre Antonescu si colegii sai , liderii actualelor partide de centru-dreapta care se vor unificate in vederea dezbinarii ulterioare cand se vor lupta intre ei pentru functii si putere . Nu pentru ciolan cum gresit se spune . Ciolanul , adica osul si ala fara maduva , este destinat prostimii . Politicianistii se bat pentru carne macra . Putem paria de pe acum ca toate aceste asa zise lupte in sanul USL si intre taberele descentrate spre dreapta nu vor influenta cu nimic electoratul nostru patriotic si national , consecvent principiului ca ce-si face omul cu mana lui e sfant . Daca asa vrea poporul , asa va fi : VOX POPULI . Dar poporul stie ce vrea ? Noi credem ca inca nu stie si nici nu vrea sa stie . Orice cetatean care se respecta are siguranta ca in orice situatie grava s-ar afla , guvernele alese democratic de popor ii vor asigura sacosa cu alimente expirate si subventia la caldura .