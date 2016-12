Antonescu: Episodul Roşca Stănescu e încheiat. L-am asigurat pe Ponta că are sprijinul nostru

Antonescu: Episodul Roșca Stănescu e încheiat. L-am asigurat pe Ponta că are sprijinul nostru

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, astăzi, că el consideră episodul Sorin Roșca Stănescu încheiat și că l-a asigurat pe premierul și liderul PSD Victor Ponta de tot sprijinul liberalilor, iar construcția proiectului USL merge mai departe, transmite Mediafax.ro."Episodul Sorin Roșca Stănescu este unul încheiat, despre care s-a spus din toate părțile și cu toate nuanțele tot ce trebuia spus. Noi v-am descris și cred că a făcut-o și Victor Ponta și au făcut-o și alți colegii de ai noștri pe larg tot ceea ce era de spus. Eu despre acest caz nu mai am nimic de adăugat, cred că și domnul Ponta v-a spus totuși că avem și altă treabă în România decât asta. S-a discutat, nu s-a băgat sub preș, fiecare a spus ce vrea, ce îl doare, ce trebuie să facem, ne-am înțeles, mergem mai departe", a afirmat Antonescu, la Romexpo, unde a fost prezent la Conferința națională a TNL.Liderul liberal a arătat că dialogul cu Ponta nu s-a concentrat pe subiectul Roșca Stănescu, ci pe cea a solidarității USL, iar premierului i s-au oferit toate asigurările că opiniile exprimate de senatorul liberal nu sunt și ale partidului."Discuția nu a fost în felul acesta, cum și domnul Ponta a spus ieri. Nu Roșca Stănescu e problema, ci solidaritatea USL. Ori discuțiile dintre noi, dacă mă întrebați ce asigurări că anumite declarații pe care le-a făcut senatorul nostru nu ne reprezintă, nu le împărtășim, ele au fost dezavuate și public, că are în continuare tot sprijinul nostru ca premier, că e premierul nostru, nu al altcuiva, că tot ceea ce am construit până acum merge mai departe", a spus Antonescu.