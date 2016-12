Antonescu detonează bomba Roşia Montană în USL

1

doi golani

A fost o vreme cand liberalii au actionat potrivit sloganului " prin noi insine ". S-a pus la treaba capitalul autohton si s-a limitat patrunderea capitalului strain . Astazi liberalii (si PSD) anuleaza contractul dar nu sunt capabili sa-i determine pe cei care au jefuit Romania sa scoata banii si sa finanteze lucrarile de la Rosia Montana . In cei peste 10 ani , politcianisti ticalositi n-au avut timp sa se gandeasca la varianta adoptata astazi si sa asigure in zona noi locuri de munca . Este evident ca faza formarii capitalului primitiv in Romania nu s-a incheiat si partidele continua sa - si vada de interesele lor nu de interesul national . Duplicitatea caracterizeaza politicianismul . Avem o noua dovada ca politicianismul , indiferent de partid este o plaga pentru tara . Nici barbarii , nici turcii , nici lacustele , nici ciuma , nici pelagra , nu pot , cu toate dezastrele lor , sa fie puse alaturi de ravagiile acestor navalitori interni . Ei spurca tot ce ating , trivializeaza si distrug . Avem o clasa politicianista parazita , lipsita de cinste , de seriozitate si de caracter .