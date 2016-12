Antonescu, atac dur: „Cred că Ponta a început un joc destul de parşivel”

Antonescu, atac dur: „Cred că Ponta a început un joc destul de parșivel”

Președintele PNL, Crin Antonescu, și-a exprimat, ieri, convingerea că premierul Victor Ponta „vrea tare proiectul Roșia Montană, dar nu dorește să-și asume răspunderea”, liderul liberalilor criticând faptul că a început „un joc destul de parșivel”, prin asocierea sa cu președintele PDL, Vasile Blaga.Antonescu a criticat și declarațiile recente ale premierului cu privire la poziția PNL în cazul Roșia Montană.„Între timp, s-a dezlănțuit o campanie împotriva mea și, în bună măsură, am devenit eu subiectul dezbaterilor acestor zile, și nu proiectul în sine. Și aici se spun câteva minciuni. Îmi pare rău că și premierul, chiar în intervenția sa de aseară, a folosit din nou un raționament perfect fals. Nu am spus niciodată că anunțarea unei decizii din partea noastră anulează sau împiedică dezbaterea. Am spus foarte clar: ăsta va fi punctul nostru de vedere, ceea ce nu poate să însemne să nu se mai discute în Parlament, că nu se mai dezbate. Cel care a spus că în acest caz, dacă nu vreau - ceva destul de caraghios, deși poate flatant -, nu mai are rost dezbaterea în Parlament, înseamnă că renunțăm, a fost premierul, nu eu”, a spus Antonescu, referitor la divergențele dintre PNL și PSD pe tema proiectului Roșia Montană.El a adăugat că singurul mod în care premierul poate pune capăt unei dezbateri parlamentare pe această temă este să-și asume răspunderea pe proiectul Roșia Montană sau să-și susțină punctul de vedere.