Antonescu a promulgat Legea referendumului

"Președintele interimar al României, Crin Antonescu, a semnat marți, 17 iulie 2012, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului", se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.Președintele interimar Crin Antonescu a anunțat, luni, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, că a decis să promulge Legea de modificare a Legii Referendumului în forma în care respectivul act normativ a fost votat de Parlament și aprobat de Curtea Constituțională. Astfel, referendumul va avea loc într-o singură zi - 29 iulie, între orele 08.00 și 20.00, cu posibilitate de prelungire a programului. Potrivit legii, președintele suspendat Traian Băsescu va putea fi demis doar cu majoritatea voturilor exprimate de cel puțin 50% plus unu din voturile cetățenilor cu drept de vot."Am decis să promulg legea de modificare a Legii referendumului așa cum a fost ea votată de Parlamentul României, așa cum a trecut prin Curtea Constituțională", a declarat Antonescu.Președintele interimar a arătat totodată că, în opinia sa, instituirea unui cvorum de participare la referendum este neconformă cu bunele practici în materie electorală."Personal, am rezerve față de faptul că această formulă încalcă sau ignoră tocmai recomandările Comisiei de la Veneția în această materie, recomandări care de atâtea ori au fost luate în calcul și respectate", a menționat Antonescu.Crin Antonescu și-a argumentat faptul că a promulgat legea prin faptul că a "socotit că e mai puțin important" punctul său de vedere. "Cred că în felul aceasta am închis unul din subiectele fierbinți de dezbatere", a explicat Antonescu."Aș vrea să spun că unul dintre motivele pentru care am decis promulgarea acestei legi este și acela că, spre deosebire de alții, înțeleg întotdeauna să pun interesul național în fața interesului partizan sau personal", a mai susținut Antonescu, precizând că România se află sub "un asalt de dezinformare".Antonescu a mai declarat că legea prevede foarte clar că durata desfășurării referendumului este de o singură zi și că oficial nu au existat niciodată discuții pentru ca referendumul să se desfășoare pe durata a două zile. Conform legii, programul de votare la referendum este între orele 08.00 și 20.00, iar Guvernul poate decide prelungirea programului de votare, de la ora 7.00 până la ora 22.00 sau 23.00.