„Antonescu a dat semnalul destrămării USL. Decizia CCR va fi actul de divorţ dintre PSD şi PNL“

3

OAU....TARE URAT ATI VISAT!?

Bai baieti, in ce episod din LOST sunteti voi cu articolul asta?! Nu stiu ce intelegeti voi din tot ce s-a vorbit ieri la TV....era un baiat cu spume la gura, ce avea un tricou bleu marine si o ardea el asa atotstiutor si sfetnic dintr-o curticica, unde normal ar fi sa-i ducem niste prune si apa minerala asa ca la sanatoriu...Iar la Cotroceni un nou presedinte chiar si interimar a dat in sfarsit semnul de normalitate in tara asta, fara sa bata campii, ce a explicat si celui mai tamp dintre romanasi cum sta treaba cu CCR-ul, SRISORICA CCR-ului, ERATA CCR-ului, REFERENDUMUL, CVORUMUL, LISTELE ELECTORALE PERMANENTE, etc Am inteles in sfarsit cum sta treaba....GUVERNUL TREBUIE SA-SI FACA TREABA si sa ramana in limitele legii!!!CCR-ul trebuie sa fie impartial si neutru, iar dl. NEGREAN SA SE TREZEASCA ca se joaca cu viata noastra...sa lase prostiile de doi lei si sa judece cu capul limpede, adica chiar sa scoata din stecher firul lui BASE si sa se DETASEZE COMPLET de REALITATEA asta IMPUTITA......