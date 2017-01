„Şantaj“ cu terenurile oamenilor

Acuzații grave la adresa ADS Constanța

„Șantaj“ cu terenurile oamenilor

În cadrul ședinței comisiei de fond funciar de la Prefectură, primarul comunei Ciorcârlia, Traian Dragomir, s-a plâns de felul în care lucrează anumiți reprezentanți ai Agenției Domeniilor Statului din Constanța cu administrațiile locale. Nemulțumirea lui Dragomir vine din faptul că ADS refuză să semneze un protocol care ar ajuta la punerea în posesie a unor terenuri pentru șapte proprietari. Primarul a menționat că atât proprietarii, cât și Primăria au toate documentele necesare de mai bine de doi ani, singurul lucru care lipsește fiind semnarea protocolului de către ADS. Traian Dragomir reclamă faptul că de fiecare dată când a solicitat celor de la ADS să semneze protocoalele pentru ca oamenii să-și primească proprietățile pe care le așteaptă de mai bine de doi ani, reprezentanții ADS îi solicitau în schimb alte servicii. „Ei vroiau să le măsurăm noi pe banii Primăriei ce terenuri mai au ei în Ciorcârlia, să vedem cine și cum lucrează pe ele… eu nu pot să fac așa ceva! Înseamnă o cheltuială în plus pentru că nu am cadastrist. Vroiau să-și facă treaba pe banii noștri, altfel nu semnau protocolul. A venit domnul Irimia de vreo trei-patru ori pe la Primărie și mi-a zis clar «Nu ne faci documentarea la terenurile noastre, nu-ți semnez!» și o ține așa de doi ani zile. Oamenii ăia o să mă dea pe mine în judecată că nu-și primesc terenurile”, afirmă Dragomir. Aceeași problemă a reclamat-o și una dintre reprezentantele Primăriei Tortoman. Și acolo, ca și la Ciorcârlia, există terenuri care trebuie date oamenilor, dar nu se poate înainta din cauza colaborării defectuoase pe care o au cu reprezentanții ADS din Constanța și București. Astfel, potrivit declarațiilor persoanelor din cadrul Primăriei, din cauza faptului că lipsesc aceste semnături, peste 250 de hectare sunt blocate de mai bine de un an și nu sunt atribuite persoanelor de drept. Reprezentanții ADS nu au participat la ședință, deși au fost invitați și li s-a comunicat că pe ordinea de zi se vor discuta și aspecte care îi vizează în mod direct. Ulterior, prefectul Claudiu Palaz i-a contact pe cei de la ADS Constanța, așa cum a promis în cadrul ședinței, de la care a primit certitudinea că primăriile respective vor primi semnăturile de care au nevoie în cursul săptămânii acesteia. „Nu trebuia să ajungem aici. Noi stăm cu documentele așa de ani de zile. De fiecare dată veneau cu solicitările lor. Trebuiau să semneze fără să fiu eu nevoit să ajung la Prefectură, pentru că așa era normal. Procesele verbale erau validate, aveam toate documentele…”, afirmă primarul comunei Ciocârlia.