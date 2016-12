Angela Merkel: încălcarea statului de drept este inacceptabilă

2

merkel

mai lasati-o pe merkel asta ,prea putin ne intereseaza de parerile ei Nu ea a tremurat de frig in iarna,nu ei i s-au taiat salariile si pensiile etc Nu am auzit-o nici pe ea si nici pe allt diplomat strain sa se ingrijoreze de viata grea a romanilor ,uite cum o doare burta acum de impartirea cascavalului Nu suntem prosti cucoana ,doar ca am fost prost guvernati