Angela Merkel către Iohannis: „Vom sprijini România“

2

Pentru Eroii Romaniei

Un sfat pentru Eroii Romaniei. Am aflat ca cei care au luptat la alegerile prezidentiale pentru a-si directiona viitorul au intentia sa contracareze prin manifestatii o presupusa lovitura de stat organizata de PSD-isti pentru a-l destitui pe Claus Johannis. Dupa cum s-au comportat PSD-istii pana acum, i-mi inchipui ca sunt in stare de orice chiar trecand peste cadavre. Sunt criminali sociali/economici profesionisti. Impotriva acestora trebue actionat cu atentie ca sa nu fie incurcate planurile lui Johannis. Asa ca cei care vor sa initieze aceste actiuni ar trebui mai intai sa ia legatura cu Johannis. Fiindca presedintele Romaniei are posibilitati limitate de a-si exercita programul iar guvernul si parlamentul ar putea sa-i puna piedici, Johannis ar fi posibil sa cadea in aceeasi situatie in care a fost Basescu, de a avea permanent conflicte cu acestia. De aceea ideea voastra de a-l sprijini mai departe pe presedintele ales cu parghiile pe care le aveti la dispozitie este bine venita, dar trebue organizata si nu facuta haotic. Ar fi bine ca toti cei care au sustinut alegerea lui Johannis sa organizeze comitete in orasele mari din tara si din strainatate, care sa comunice intre ele si cu Klaus Johannis personal. In caz de nevoie cand situatia acestuia este periclitata sau este impiedicat sa-si duca la indeplinire masurile necesare, sa fie sustinut de (de exemplu de Vointa Poporului numele organizatiei voastre). Va propun sa transmiteti mai departe acest sfat si cred ca asa cum ati reusit la alegeri o sa reusiti si mai derparte. Va doresc succes si nu uitati ca sunteti Eroii Romaniei. Mircea Moise m-moise@t-online.de http://alegerile-prezidentiale-2014-ro.ibk.me