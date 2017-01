Angajaţii primăriei şi ai Consiliului Judeţean, scoşi „spontan“ în stradă de şefi

Angajații primăriei și ai Consiliului Județean, scoși „spontan“ în stradă de șefi

„Haideți cu noi!”, „Să iasă toată țara!” scandau ieri dimineață funcționarii Primăriei Constanța în fața Casei Albe. În scurt timp, salariații Consiliului Județean Constanța (CJC) s-au alăturat și ei protestului spontan. În frunte cu directorii, au pornit într-un marș pe străzile Constanței, până la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice. „I-am auzit pe colegii de la primărie că erau în parcare, am ieșit și am plecat cu ei. Azi îmi iau liber. Lucrez și sâmbătă. Lucrez și duminică. Aseară am plecat la 19.30. Acum două seri la ora 20.00. Azi îmi iau liber pentru că nu sunt plătit în plus”, spunea un angajat al CJC. „Suntem cu voi!” Când au ajuns la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice, protestatarii din administrația publică le-au transmis un mesaj foarte clar angajaților din Finanțe: „Suntem cu voi!”. Participanții la protest au început să cânte la unison imnul României, continuând apoi cu scandări și lozinici antiguvernamentale. „Salarii decente. E singurul motiv pentru care am ieșit în stradă. Vrem o lege a salarizării unice dreaptă pentru toți funcționarii publici. Ne solidarizăm cu ceilalți protestatari”, a strigat o altă angajată a Primăriei Constanța. Gardienii au renunțat la pază Șeful Direcției Județene de Pază, Titi Lucian Giurcă, a participat și el la protest împreună cu aproximativ 60 de gardieni. El a atras atenția asupra faptului că direcția de pază întră sub incidența OUG 63/2010 deși instituția publică se autofinanțează. „Unde este reducerea de care vorbește guvernul, când noi suntem pe autofinanțare?”, a pus problema el. „Nu a fost nimic spontan“ După aproximativ o oră, coloana funcționarilor s-a întors la prefec-tură. Aici, prefectul Claudiu Palaz i-a invitat pe liderii protestatarilor la o rundă de discuții în vederea soluționării nemulțumirilor lor. Prefectul Claudiu Palaz a declarat însă că are mari dubii în ceea ce privește caracterul spontan al acestei acțiuni de protest. Potrivit reprezentantului guvernamental în teritoriu, există informații că încă de miercuri angajații Primăriei Constanța și ai Consiliului Județean au primit e-mail-uri interne prin care li se cereau să vină bine îmbrăcați la muncă pentru a putea ieși în stradă. „Nu a fost spontan deloc acest protest. Știu sigur că încă de ieri seară (n.r. - miercuri) angajații primăriei și ai Consiliului Județean au primit e-mail-uri și sms-uri prin care li se cereau să se îmbrace gros și să-și ia mâncare la ei pentru că vor ieși în stradă să protesteze. Am fost atâția ani angajat în Primăria Constanța, am o grămadă de prieteni și astfel de lucruri se află ușor”, a declarat Palaz. Primăria Eforie a venit la Constanța După angajații Primăriei Constanța, și cei ai Primăriei Eforie au recurs, ieri dimineață, la o formă de protest ca urmare a reducerilor salariale, dar și ca un gest de solidaritate față de colegii lor de la Finanțe. „Efectiv s-au oprit din lucru, au ieșit din birouri și apoi în fața sediului primăriei. Protestează nu doar din solidaritate față de angajații de la Finanțe, ci și pentru solidaritatea buzunarului lor, fiindcă salariile lor au ajuns la puțin peste patru milioane lei vechi. Asta nu mai e solidaritate, e disperare!”, a declarat primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. După-amiază, cei aproximativ 40 de angajați ai Primăriei Eforie au plecat spre Constanța, pentru a se alătura colegilor lor. Funcționarii din Medgidia sunt solidari Și salariații din Primăria Medgidia au organizat ieri, între orele 13.00-15.00, un protest spontan în semn de solidaritate cu colegii din cadrul Ministerului Finanțelor și ai Agențiilor Fiscale, în vederea revenirii la salariile avute înainte de 1 iulie 2010, salarii ce au fost reduse cu 25% prin Legea 118/2010. Potrivit unui comunicat de presă, funcționarii au ieșit în fața sediului primăriei fluierând și scandând lozinci prin care solicitau redarea veniturilor dinainte de adoptarea măsurilor de austeritate. Primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatului „Pro Urbis” pentru a discuta despre protestul angajaților. Ulterior, edilul a sesizat Prefectura Constanța și Guvernul României în legătură cu nemulțumirile salariaților.