Angajaţii din primării, în pragul disperării: „Nu poţi trăi cu 800 lei pe lună“

Angajații din primării, în pragul disperării: „Nu poți trăi cu 800 lei pe lună“

Personalul bugetar care lucrează în cadrul administrației publice locale este disperat. După ce le-a fost tăiat al 13-lea salariu, prima de vacanță, tichetele de masă, sporurile salariale, plata orelor supli-mentare, angajații au ajuns la salarii de nimic, care în majoritatea cazurilor nu trec de 900 lei. Iar vestea proastă pentru ei este că nici în viitorul apropiat nu ar trebui să se gândească la măriri salariale. Tocmai de aceea, CNS Cartel Alfa, prin filiala județului Constanța, a început organizarea de evenimente (Constanța fiind primul oraș) la care să participe și primarii sau alți reprezentanți ai administrațiilor locale pentru a se reuși redactarea unui document comun care să ajungă pe masa Guvernului.Ion Caraignat, președintele filialei Constanța a Cartel Alfa, spune că vor să tragă un semnal de alarmă asupra sistemului de salarizare din administrația publică locală. Acesta a explicat, în cadrul întâlnirii cu primarii constănțeni care a avut loc ieri, la Casa de Cultură, că, urmare a creșterii salariului minim pe economie brut garantat în plată începând cu 1 ia-nuarie 2014 la suma de 850 lei s-a creat o situație de inechitate între salariații din instituțiile publice (administrația publică locală în special) și salariații care beneficiază de salariul mediu pe economie. Potrivit acestuia, peste 70% dintre lucrătorii din administrația publică locală sunt retribuiți cu salarii nete de până la 900 lei. „Au crescut prețurile la gaze, energie, apă, produse alimentare. Nu mai au cu ce să-și întrețină familia. Salariile sunt de mizerie. În plus, mulți dintre acești salariați care au sub 900 lei mai plătesc și transportul”, a precizat Ion Caraignat.Gheorghe Murat, primarul din Topalu, prezent la întâlnire, alături de alți aproape 30 de edili constănțeni și reprezentanți ai administrațiilor locale din tot județul, a precizat că angajații primăriei din comună au la această oră salarii cuprinse între 800 și 1.300 lei.Din cauza salariilor extrem de mici, multe primării riscă să rămână fără oameni bine pregătiți. La Independența, de exemplu, sunt și angajați care fac naveta de la Constanța, iar din cauza faptului că tran-sportul nu mai este decontat, doi dintre ei sunt pe punctul de a renunța.Primarul din Cumpăna, Mariana Gâju, spune că nu este normal ca salariile primarilor să crească, iar a celor-lalți funcționari din primărie nu, așadar spune că va susține ideea ca cei din urmă să beneficieze de o mărire cel puțin la nivelul celei alocate aleșilor locali.Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, merge chiar mai departe: „Eu aș propune sistarea punerii în aplicare a acelei legi de majorare a salariilor primarilor până la rezolvarea acestei probleme a colegilor noștri funcționari. Eu, diferența de salariu o voi împărți cu funcționarii din primărie”.Ce salarii și-ar dori primarii pentru funcționarii din primării? „Nu ar trebui să existe salarii mai mici de 1.200 lei în primării. Cum să aduci un jurist bun care câștigă într-o lună cât într-un an la primărie, sau un arhitect? Un primar ajunge undeva la 2.000 lei și un funcționar, la 800 lei. Nu este corect. Pentru 800 lei, tinerii bine pregătiți nu vin să lucreze în primării sau, dacă vin, capătă puțină experiență și pleacă”, spune primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti.