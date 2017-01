Andrei Popa, ales lider al tinerilor din PDL Constanţa

1

non multa,sed multum

Sa-i felicitam pe cei alesi si sa le uram succes.Sa speram ca noul presedinte va face ce nu a facut nimeni pana acum in organizatie,si anume sa invete ,in paralel cu practica , teoria politica a democratiei.sa faca din organizatie o adevarata scoala de formare a viitorilor lideri politici.Necesitatea pregatirii rezulta si din felul destul de confuz in care si-a redactat noul presedinte declaratia de mai sus.Dl Andrei trebuie sa retina faptul ca tinerii din PSD sau din alte partide fac parte din categoria politica pe care se bazeaza Romania in viitor.Toti tinerii,indiferent de culoarea politica sunt,cu sau fara voia lor fii si nepotii cuiva.Cat despre amante,ramane sa mai discutam.Este bine ca se gandeste sa creasca nr.membrilor in organizatiei.dar nu e bine sa-si propuna ca obiectiv sa fie la fel de buni cu cei " care au fost inaintea noastra".Tinerii din organizatia PDL si nu numai,trebuie sa fie ALTFEL de cum au fost inaintasii lor si chiar cei actuali.Tinerii pedelisti trebuie sa fie convinsi ca TOATA clasa politica romaneasca trebuie sa fie schimbata,si cat mai repede.