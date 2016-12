Andrei Chiliman a fost suspendat din funcția de primar al sectorului 1

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Judecătorii l-au scăpat de arest pe Andrei Chiliman, dar i-au dat o lovitură grea. Liberalul nu mai are dreptul să conducă primăria sectorului 1 cel puțin 60 de zile. Magistrații l-au plasat sub control judiciar în dosarul de corupție deschis joi. Edilul s-a prezentat deja la Poliție azi-dimineață, cum cer regulile. Pretinde în continuare că nu este vinovat, transmite Digi24.ro.Magistrații instanței supreme au decis aseară că Andrei Chiliman va fi cercetat sub control judiciar, deși procurorii DNA ceruseră arest preventiv. În fața magistraților, Andrei Chiliman a susținut că este nevinovat.Tot măsura controlului judiciar a fost luată și pentru ceilalți suspecți din dosar - Vlad Moisescu, fostul trezorier al PNL, Ioana Costescu, consilierul personal al primarului și consilierul local Ion Brad. Potrivit anchetatorilor, edilul de la Sectorul 1 și apropiații săi ar fi cerut comisioane din contractele pe bani publici ale primăriei.După ce ordonanța de reținere pe numele său a expirat, Andrei Chiliman s-a dus direct acasă pentru a aștepta decizia judecătorilor privind cercetarea sa in stare de libertate ori în arest.