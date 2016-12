Andreea Paul, declaraţii la Mamaia: „PSD minte că am tăiat pensiile“

Andreea Paul, declarații la Mamaia: „PSD minte că am tăiat pensiile“

Aproximativ 400 de pensionari democrat-liberali din toată țara au participat, în perioada 2-6 septembrie, în stațiunea Mamaia, la „Școala de vară a pensionarilor și a celor de vârsta a treia”. Printre alții, la evenimentul organizat la un hotel de pe litoral, a fost prezentă și Andreea Paul, prim-vicepreședinte PDL.Temele discutate au vizat creșterea rolului pensionarilor în cadrul cam-paniei prezidențiale și poziționarea problemelor organizațiilor de pensionari în programul de guvernare. Totodată, s-a discutat despre parcursul pensiei sub guvernarea PDL și PSD. „Victor Ponta e un putinist și un comunist convins. Privește pensionarii ca pe o masă de manevră electorală, ușor de păcălit și de furat. PSD minte că am tăiat pensiile. Au repetat de atâtea ori această minciună încât au ajuns chiar să o creadă. Să restabilim adevărul. Sub guvernarea PDL, pensia medie a românilor a crescut cu 100 lei, adică cu 14%, de la 680 lei în ianuarie 2009, la 780 lei pe lună în aprilie 2012. Sub guvernarea PSD, pensia medie a românilor a crescut cu 60 lei, adică cu 9%, de la 780 lei în luna aprilie 2012, la 840 lei pe lună în prezent. Este efectul direct în urma unei legi de indexare a pensiilor adoptată cu mari dificultăți în guvernarea PDL: creșterea cu 100% a prețurilor (inflației), la care se adaugă jumătate din creșterea reală a salariului pe economie. Așadar, pensiile nu au fost tăiate sub PDL. Ponta și PSD mint zi de zi”, a spus Andreea Paul pensionarilor prezenți la acțiune.Ea a mai adăugat că Victor Ponta a promis mărirea pensiilor persoanelor cu handicap și nu a făcut nimic. „Nu îl oprește nimic în PSD pe Ponta să se mândrească cu propriile ilegalități și minciuni. La erori răspunde cu amnistie fiscală, discriminatorie, și cu nicio soluție administrativă pentru a preîntâmpina aceste erori în viitor sau pentru a rezolva în vreun fel problemele reale ale pensionarilor. Problema victimelor erorilor de sistem este reală, dar rămâne doar pe jumătate rezolvată. Va fi pusă în aplicare din 2015. Vor fi eșalonați în tranșe și discriminatoriu. Care e impactul bugetar? Cum va fi susținut? Nu se știe. Acești bani nu se vor întoarce la buget. Alții se vor întoarce spre cei care au returnat deja sumele primite necuvenit în tranșe timp de cinci ani. Erorile de sistem rămân. Nimeni nu discută despre cauzele acestor erori și soluțiile administrative pentru a le preîntâmpina în viitor”, a mai adăugat prim-vicepreședintele PDL, Andreea Paul.La final, democrat-liberala a spus că trebuie găsite soluții viabile deoarece, în continuare, sunt cu un milion de pensionari mai mult decât salariați și cu două milioane de pensionari mai mult decât angajați în sistemul privat.