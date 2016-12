Ancuţa, Chiţac îţi va pietrui străduţa!

Opinie

Ancuța, Chițac îți va pietrui străduța!

Chițac a găsit-o pe Ancuța. Copila care la patru ani cugeta că locuiește pe "strada unde viața nu are rost". Cuvinte cu greutate pentru o micuță. Și totuși, iată că a ajuns la 14 ani și soarta i-a scos în cale ditamai amiralul. El a găsit-o într-o înfundătură din cartierul Viile Noi, asediată în noroaiele ce parcă de 10 ani nu se mai usucă. Ancuța a primit, "în loc de asfalt, promisiuni și un panou electoral".Iar acum, Chițac, călare pe un cal galben liberal, promite să o scoată din noroaie. Să îi asfalteze micuța străduță. Din păcate, o dată la patru ani, fiecare candidat are Ancuța lui. Cu excepția unuia care a preferat un elefant. Ancuța vorbește o dată la patru ani. Între timp, nu o vede nimeni, nu o ascultă niciun politician. Oare știa amiralul Chițac de străduța Ancuței acum o lună? Probabil că nu.Și probabil că va și uita din iunie încolo.Ancuța va rămâne însă tot acolo. Așa cum Ancuța din Viile Noi are probleme cu asfaltul, Ancuța din Tomis Nord are probleme cu maidanezii, iar Ancuța din Palas se teme să iasă ziua-n amiaza mare pe stradă. Peste tot există câte o Ancuța, dle Chițac, însă păcat că o vedeți decât atunci când vă convine.xxx"În urmă cu 10 ani, Ancuța, o fetiță de doar 4 ani, se referea la strada Prelungirea Câmpinei din cartierul Viile Noi ca la "strada unde viața nu are rost", pentru că, în fiecare zi, trebuia să înfrunte noroaiele în drumul ei spre grădiniță. Anii au trecut, mandatele au expirat, Ancuța are astăzi 14 ani, dar viața ei a rămas la fel. În loc de asfalt, a primit doar promisiuni și un panou electoral la intrarea pe stradă, care a fost demontat imediat după alegerile din 2012.Se lucrează zi lumină la bulevardul Tomis pentru slavă și fotografii, iar altundeva, tot în Constanța, Ancuța nu poate pleca la școală fără cizme" - postarea candidatului PNL Vergil Chițac.