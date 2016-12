Anca Boagiu spune că nu se simte vizată de remaniere

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, sâmbătă, la Constanța, că nu a avut loc niciun fel de discuție oficială pe tema remanierii guvernamentale, iar în cazul în care există o astfel de intenție, ea nu are timp pentru a se simți vizată de o eventuală schimbare din funcție.„Nu am avut niciun fel de discuție oficială pe tema remanierii. Ea este atributul primului ministru, el este cel care poate oricând să facă o analiză a membrilor cabinetului și, din punctul meu de vedere, este o acțiune normală. Până la urmă, fiecare premier, fiecare guvern, fiecare partid au dreptul să-și evalueze oamenii, performanțele și să ia decizii în consecință. N-am cum să mă simt vizată câtă vreme nici n-am timp să mă simt vizată. Am timp să mă gândesc la prioritățile pe care le am pe masă și acestea sunt infrastructurile de toate tipurile”, a declarat Anca Boagiu, pe parcursul vizitei pe care a efectuat-o pentru a verifica stadiul lucrărilor de construire a autostrăzii A2.