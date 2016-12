Anca Belu face bilanţul primelor patru luni de mandat

La Mihail Kogălniceanu

Anca Belu face bilanțul primelor patru luni de mandat

Liderul administrației locale Mihail Kogălniceanu, Anca Belu, a emis un comunicat prin intermediul căruia își prezintă activitatea desfășurată în cele patru luni din acest mandat.Potrivit documentului, în tot acest timp, Anca Belu și echipa sa au depus eforturi pentru ca o serie de proiecte importante pentru locuitorii comunei să fie demarate. Dintre acestea, modernizarea drumurilor, alimentarea cu apă, igienizarea unităților de învățământ sau proiectele sociale și culturale au fost preocupările primarului în această perioadă. Unele dintre proiecte au fost deja finalizate, iar pentru altele au fost depuse la autoritățile de management documentele necesare pentru obținerea finanțărilor.„Cu această ocazie, fac încă o dată apel la consilierii locali ai comunei Mihail Kogălniceanu, să lăsăm luptele politice și să ne preocupăm mai mult de nevoile comunității, prin aprobarea unor proiecte de interes pentru locuitori. Am depășit luptele electorale. Interesul comun al tuturor consilierilor locali trebuie să fie bunul mers al comunei, proiectele care să contribuie la creșterea bunăstării locuitorilor”, este de părere primarul comunei Mihail Kogălniceanu.Asfaltări și ajutor pentru grupurile sociale defavorizateCa realizări concrete, precizăm că, de la venirea Ancăi Belu în primărie, a fost depus un proiect pentru „Modernizare drumurilor din comună, precum și din satele Piatra și Palazu Mic, și din anumite cartiere nou înființate”. În plus, a fost întocmit proiectul tehnic pentru „Modernizare drumuri de exploatație în comuna Mihail Kogălniceanu pe măsura 125" și au fost începute demersurile de declarare a Grupurilor Sociale Ceres și Sibioara ca fiind sate aferente comunei. Precizăm că, pentru această ultimă inițiativă, la nivelul comunei va avea loc, odată cu alegerile parlamentare din 9 decembrie, un referendum de consultare a populației.Tot în această perioadă, au fost începute demersurile de amplasare a două totemuri luminoase la intrarea și la ieșirea din localitate și a continuat proiectul de alimentare cu apă a satelor Piatra și Palazu Mic. În Palazu Mic, lucrările se apropie de finalizare.Noul primar al localității a dispus igienizarea școlilor și grădinițelor înainte de începerea anului școlar, premierea pentru prima dată a 70 de familii ce au împlinit minimum 50 de ani de la căsătorie cu suma de 500 lei, precum și demararea mai multor programe sociale privind sprijinirea materială a persoanelor neajutorate și a pensionarilor. Anca Belu a sprijinit Clubul Sportiv Mihail Kogalniceanu și ansamblul de dans modern, eforturile financiare depuse de autoritățile locale fiind recompensate prin numeroase premii câștigate în campionate și concursuri naționale.De asemenea, cu ocazia Zilelor Comunei Mihail Kogălniceanu, pe 10 noiembrie, primarul va organiza un eveniment special în Parcul Central al localității. Pe scurt, locuitorii comunei vor avea parte un program artistic special susținut de Mihai Trăistariu, Andreea Bălan, Irina Loghin, Carmen Șerban, Jeni Nicolau, Laurențiu Duță, Ansamblurile Brâulețu și Șogorițele. În plus, în cadrul acestor manifestații, vor fi premiate oficialități, veteranii de război din localitate și cadre militare în retragere.