Americanii au comemorat ieri şapte ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie

Americanii au comemorat ieri șapte ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american George W. Bush și soția sa au ținut un moment de reculegere la Casa Albă, ieri, la ora locală 08.46, ora exactă când primul avion deturnat a lovit World Trade Center cu șapte ani în urmă, a transmis AFP. Cei doi au participat apoi la inaugurarea unui monument în memoria victimelor atacului comis în 11 septembrie 2001 de la Pentagon. La New York, ceremoniile ce marchează șapte ani de la atentate au început ieri la ora locală 08.40 (15.40, ora României) la Ground Zero. „Astăzi comemorăm o zi în care lumea s-a rupt”, a declarat primarul Michael Bloomberg, cerând orașului să țină un minut de reculegere la ora 8.46. Alte trei momente de reculegere urmau să fie ținute în cursul dimineții, la ora la care al doilea avion a lovit WTC, apoi la ora la care turnurile gemene s-au dărâmat. Acompaniate de un violoncelist, rude ale victimelor s-au succedat la microfon pentru a evoca pe scurt un tată, un cumnat, o fiică sau un coleg pe care l-au pierdut atunci. După ceremoniile oficiale care s-au derulat toată dimineața, marcate de lectura numelor celor circa 3.000 de victime ale atentatelor, după-amiaza a fost marcată de o vizită istorică a candidaților la Casa Albă, Barack Obama și John McCain, la Ground Zero. Republicanul John McCain și rivalul său în cursa pentru președinția Statelor Unite, democratul Barack Obama, au promis că vor îngropa, cel puțin pentru o zi, securea războiului. Cei doi au anunțat, printr-un comunicat comun, că vor comemora împreună împlinirea a șapte ani de la atentatele din 11 septembrie, nu ca democrați sau republicani, ci ca simpli americani. Și rețeaua Al - Qaida s-a pregătit pentru comemorarea de anul acesta. Într-o înregistrare video de 90 de minute, obținută de postul de televiziune Al- Jazeera, numărul doi al organizației, Ayman al-Zawahiri, a vorbit despre Iran și despre amenințările la adresa islamului.