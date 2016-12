Amendamentele parlamentarilor constănţeni, sortite eşecului

Amendamentele parlamentarilor constănțeni, sortite eșecului

Miercuri, 22 Decembrie 2010.

Proiectul de buget pe anul 2011 aflat actualmente în Parlament pentru a fi supus la vot vineri, 24 decembrie, stârnește reacții de indignare în rândul deputaților ale căror amendamente sunt respinse fără drept de apel de către putere, fie că sunt individuale sau pentru întregul partid. Contactați telefonic, mulți dintre deputații constănțeni afirmă că sunt sceptici în privința acceptării vreunuia dintre amendamentele aflate în perspectivele lor pentru anul viitor. Din cele 11.400 doar un singur amendament al opoziției a fost acceptat, amendament legat de Înalta Curte de Casație și Justiție. „Avem amendamente importante pe care puterea le respinge cu voioșie“ Astfel, în ceea ce privește situația pentru colegiul aflat sub conducerea deputatului PNL Gheorghe Dragomir, din cele 35 de proiecte individuale propuse nici măcar unul nu a intrat în atenția puterii pentru a putea fi aprobat. Contactat telefonic de ziarul „Cuget Liber“, Dragomir a declarat: „Nu pot decât să-mi exprim indignarea față de aceste decizii. Avem amendamente deo-sebit de importante pe care puterea le respinge cu voioșie. Nu a trecut absolut nimic de la nici un partid. Și cei din partidele aflate la putere au avut amendamente, dar nu au îndrăznit să le prezinte”. Întrebat despre singurul amen-dament care a fost aprobat, deputatul penelist a afirmat că „puterea probabil a tremurat de frică în fața doamnei președinte a Curții de Casație și de aceea a cedat“. „Nu cred că vom reuși să votăm bugetul vineri“ Potrivit declarațiilor senatorului PSD Nicolae Moga, și cele 56 de amendamente propuse de pesediștii constănțeni au trecut neobservate, iar situația generală privind bugetul pe anul viitor este una dificilă. „Nu știu și nu cred că vom reuși să votăm bugetul vineri în condițiile în care există 11.400 de amendamente, iar până acum nu au fost discutate nici măcar 500. Cred că au fost discutate în jur de 200 maxim. Doar amendamentul Curții de Casație a primit ok-ul din partea puterii. Din celelalte, privind situația școlilor, grădinițelor sau bisericilor, nu a trecut niciunul. “ „Bugetul pe 2011 este unul echilibrat deci amendamentele nu vor fi aprobate“ Până și parlamentarii constănțeni din arcul guvernamental au renunțat la ideea de a-și strecura amendamentele în bugetul pe 2011. Conform spuselor deputatului PDL Zanfir Iorguș, democrat-liberalii nu au avut amenda-mente tematice pentru județul Constanța, deoarece „printre proiectele de buget pe 2011 se află deja proiecte care includ județul nostru. Fie că este vorba de proiectele de infrastructură din localități, de proiectul de autostradă, proiecte de turism pentru litoral, de locuin-țele de tip ANL, proiectele legate de această zonă sunt deja incluse în proiectul de buget pe 2011. Bugetul pe anul viitor este unul echilibrat, care nu permite aprobarea multitudinii de amenda-mente propuse”, a completat Iorguș. „Anul viitor, vom încerca să susținem proiectele din amendamente în alt mod“ Dintre toți deputații constănțeni contactați de ziarul „Cuget Liber”, singurul optimist în privința situației amendamentelor respinse de putere s-a declarat reprezentantul UDTTMR, Aledin Amet. Acesta a declarat că „oficial există 10 amendamente despre care știm că nu vor trece, dar pe parcursul anului 2011 vom încerca să le susținem în alt mod. Vom încerca să le transformăm în proiecte de hotărâri de guvern și cred că vom avea succes cu ele. Nu am de ce să mint, și anul acesta am primit 15 miliarde de lei pentru realizarea unor proiecte ce vizau unități de cult și învățământ pentru comunitatea musulmană. Proiectele din amendamentele de acum fac referire la cele mai importante școli din comunitatea musulmană și sper că vom reuși să facem ceva pentru ele.” Alexandra BĂLAN