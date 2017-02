Amendamente pentru Constanţa, la Bugetul de stat. Se cer bani pentru spitale, şcoli şi drumuri

Amendamente pentru Constanța, la Bugetul de stat. Se cer bani pentru spitale, școli și drumuri

Deputatul Partidului Mișcarea Populară (PMP), Robert Turcescu, a participat, recent, la dezbaterile pe buget în comisiile parlamentare.În calitate de parlamentar de Constanța, el a depus, în cadrul ședinței, 58 de amendamente care vizează problemele legate de infrastructura județului, situația școlilor și a unităților sanitare din județ, dar și a unor lăcașuri de cult.Astfel, în ceea ce privește sănătatea, el a solicitat alocări bugetare pentru renovarea și dotarea Spitalului Clinic de Balneologie din Eforie, a Spitalului Municipal Mangalia, modernizarea și dotarea cu aparatură a centrelor ambulatorii din Policlinica Eforie Nord și din orașul Negru Vodă, dar și pentru înlocuirea instalației electrice în Secția de pneumologie/TBC din Spitalul Clinic Județean Constanța. De asemenea, Robert Turcescu a cerut achiziționarea unei ambulanțe pentru centrul medical din comuna Mihai Viteazu, amenajarea și dotarea unui dispensar în satul Simioc, construcția unui dispensar în comuna Corbu, dar și renovarea dispensarelor din Săcele și Seimeni. În plus, a solicitat Guvernului să aloce bani și pentru construcția de locuințe destinate medicilor care lucrează în spitalele din Hârșova și Mangalia.„Pentru că PMP a susținut mereu construcția de creșe și grădinițe, am cerut Executivului sumele necesare pentru construcția unor astfel de unități în Cumpăna și Negru Vodă. De asemenea, am solicitat fonduri pentru renovarea, modernizarea și dotarea cu mobilier sau calculatoare a unor școli din Constanța, Agigea, Aliman, Dunăreni, Costinești, Dobromir, Hârșova, Negru Vodă, precum și achiziționarea unui microbuz pentru transportul elevilor din Costinești. În plus, am cerut și modernizarea grădinițelor din Cobadin și Eforie, dar și construcția sau modernizarea de săli de sport pentru școli și licee din Cobadin, Eforie, Nicolae Bălcescu, Săcele, Mangalia. Nu am uitat nici de cât de importantă este asfaltarea DC 85, care leagă satul Luminița de DJ 226, și nici de bretelele de legătură între Cumpăna și șoseaua de centură Ovidiu-Agigea, așa că am depus amendamente la buget în acest sens”, a transmis Robert Turcescu.Pe lângă cele menționate, el a mai solicitat Guvernului să aloce bani pentru alimentarea cu gaze a comunei Corbu, dar și pentru alimentarea cu apă și canalizare, sau extinderea rețelelor existente, din Dobromir, Sinoe, Mihai Viteazu, Peștera și Mangalia.„Totodată, am cerut fonduri pentru construcția de case de cultură în Costinești și în satul Dunăreni din comuna Aliman, dar și pentru renovarea caselor de cultură din Mangalia, Văleni și Hârșova. Acestea sunt doar o parte din cele 58 de amendamente pe care le-am depus. Mă voi bate pentru fiecare dintre ele, deoarece sunt necesare și importante pentru locuitorii județului Constanța pe care îi reprezint în Parlamentul României”, a spus deputatul de Constanța Robert Turcescu.În total, parlamentarii PMP au depus 324 de amendamente la proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2017.Robert Turcescu a câștigat mandatul de deputat după ce a candidat la alegerile parlamentare pe lista PMP Constanța.