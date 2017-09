Ambasadorul Paul Brummell, primit cu pâine şi sare la Primăria Cumpăna

Ambasadorul Paul Brummell, primit cu pâine și sare la Primăria Cumpăna

34 de voluntari, angajați ai Addleshaw Goddard, una dintre cele mai mari case de avocatură din Marea Britanie, au sosit pe șantierul Habitat for Humanity din Cumpăna pentru a ajuta opt familii cu venituri mici să aibă o locuință decentă. Voluntarii vor munci până pe 10 august, alături de familiile beneficiare, la ridicarea fundației unui cvadruplex.Excelenta Sa, Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a fost prezent pe șantier, în mijlocul voluntarilor, unde a lucrat efectiv alături de aceștia la construirea locuințelor mult dorite. Acesta a fost însoțit de Gabriel Pascal, director de departament și Roberto Patrașcoiu, director național Habitat for Humanity România.În drum spre șantier, Excelenta Sa Paul Brummell, a dorit să efectueze o scurtă vizită la Primăria Cumpăna. Aici a fost primit cu pâine și sare de întreg personalul primăriei în frunte cu viceprimarul comunei Florin Neagu.Cu această ocazie, Excelenta Sa a mulțumit tuturor angajaților primăriei pentru implicarea și susținerea acestui proiect, semnând în cartea de onoare a comunei Cumpăna.Reamintim că este al 11-lea an de parteneriat dintre Habitat for Humanity România și Addleshaw Goddard, timp în care aproape 460 de angajați au fost voluntari pe șantierele organizației.