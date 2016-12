Ambasadorul Marii Britanii se declară îngrijorat de modificările aduse Codului penal

2

Draga Hanibal,am o corectie

Profit de faptul ca pe pagina asta ne conversam numai noi doi.Evenimentele care nu prezinta interes pentru natia romana,sunt afisate la dos.Pe prima pagina apar articole mai interesante,de genul "Revigoreaza-ti viata sexuala. Sfaturi utile in dormitor." Acum ma adresez domnului Hanibal,celor care nu cuvanta precum si celor care nu citesc comentariul meu.Numarul cetatenilor cu drept de vot din Romania este de 18.3 milioane.Prezenta la urne pentru referendumul din 2012 a fost de 46.24% (8.5 milioane) Pentru demiterea presedintelui Basescu au spus "Da" 7.4 milioane de cetateni.Cifra asta inseamna: 40% din totalul cetatenilor cu drept de vot SAU 87% din cei prezenti la referendum SAU 80% din 50%+1. Punct. Daca ne referim la BAZA ELECTORALA a USL-ului cifrele sunt urmatoarele(alegeri 2012): TOTAL ALEGATORI=18.3 milioane; PREZENTA LA URNE=7.6 milioane(41.76%); VOTURI PENTRU USL=4.5 milioane.Voturile obtinute de USL(4.5 milioane) reprezinta 25% din totalul cetatenilor cu drept de vot sau 60% din totalul cetatenilor prezenti la urne.Asta este MAJORITATEA COVARSITOARE de 4.5 milioane de romani (sa-i zicem MINORITATEA MAJORITARA).Cu alte cuvinte,POPORUL USELIST numara 4.5 milioane de cetateni(repet,25 % din populatia cu drept de vot) Patru partide care se cred partide mari(PSD+PNL+PC+UNPR),abia au reusit sa stranga 4.5 miloane de voturi.In schimb,ei se cred in buricul Romaniei. Fac modificari in Constitutie,in legislatie,etc.,fara sa aiba o reala sustinere populara.De aici li se va trage si sfarsitul.Ei nu au sprijin popular.Repet:POPORUL USELIST numara 4.5 milioane de cetateni.Se pune intrebarea:cati cetateni avem in POPORUL PESEDIST ? Daca ar fi sa apreciez eu o cifra,as spune ca electoratul pesedeului ar fi de aprox.3.0 milioane,electoratul peneleului de 1.0 milioane si restul pana la 4.5 milioane il gasim la UNPR si PC.Din cauza asta am facut acest comentariu.O zi buna.