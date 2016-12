"Am votat ca mamele, bunicii şi copiii noştri să trăiască într-o ţară mai bună"

"Am votat ca mamele, bunicii și copiii noștri să trăiască într-o țară mai bună"

Candidatul PSD-UNPR-PC la Președinție, Victor Ponta, a votat, duminică, la secția de votare de la Școala "Pia Brătianu", unde a venit însoțit de soția sa și de cei doi copii, el declarând că a votat pentru convingerea sa că după 25 de ani de tranziție nu va mai fi "încă o generație de sacrificiu"."Azi am votat pentru ca toate mamele și bunicii noștri să poată să trăiască într-o țară mai bună, în care să avem grijă de ei. Am votat pentru ca toți copiii noștri să poată să învețe, să aibă un viitor în România și am votat pentru convingerea mea că, după 25 de ani de tranziție, Daciana, eu, Sorin Oprescu, toți ceilalți nu o să mai fim încă o generație de sacrificiu”, a spus Ponta, citat de Mediafax.El a arătat că este conștient de responsabilitatea pe care o va avea, arătând că, de asemenea, crede în România și în faptul că Dumnezeu "va ține cu noi"."După zece ani de ceartă și de dezbinare putem să fim împreună și putem să fim mai puternici. Sunt foarte încrezător, sunt foarte responsabil și conștient de responsabilitatea pe care o să o am, dar, de asemenea, cred foarte mult în România și cred că Dumnezeu va ține cu noi să ni se îndeplinească gândurile bune", a adăugat Ponta.