"Am vizitat-o pe doamna Ridzi, starea sa de sănătate nu e bună"

Fostul premier Emil Boc a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că i-a făcut o vizită Monicăi Iacob Ridzi, în cursul zilei de marți, la Secția exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, aceasta fiind internată la infirmerie din cauza stării de sănătate.Potrivit Agerpres, el a spus despre fosta sa colegă de partid și de guvern că a constatat că nu are 'chiar deloc' o stare de sănătate bună, Monica Iacob Ridzi fiind internată la infirmeria penitenciarului.„Am vizitat-o, marți, pe doamna Ridzi, la Secția exterioară din Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, conform procedurilor legale, cu o cerere aprobată de conducere. Din nefericire, starea sănătății nu este foarte bună, nu este bună chiar deloc și sper să aibă șansa să își trateze sănătatea pentru că are nevoie de sprijin medical, este internată la infirmerie. Am stat în jur de o oră și jumătate în care am discutat aspecte, în special, de familie, de sănătate, de probleme, de relația cu familia și cu ce o putem ajuta în aceste momente mai dificile, dată fiind și situația sănătății și a familiei, în condițiile în care are doi copii mici”, a spus Emil Boc, într-o conferință de presă.Emil Boc a mai menționat că Monica Iacob Ridzi are dreptul la patru vizite lunare și că a decis, de comun acord cu soțul acesteia, ca una dintre persoanele care o vizitează să fie el. Emil Boc a precizat că va face ceea ce îi va sta în putință pentru a ajuta o fostă colegă într-un moment dificil. 'Cu ce pot, uman, să ajut, voi face totdeauna pentru oricine și cu atât mai mult pentru un fost coleg din Guvern', a adăugat el, menționând că nu i-a dus fostului ministru niciun pachet deoarece aceasta are dreptul la un singur colet pe lună, care i-a fost dus deja de familie.El a mai precizat că Monica Iacob Ridzi urmează să facă o serie de analize mai amănunțite, dată fiind starea sa de sănătate.