„Am venit să mă apăr, am venit de asemenea să acuz conducerea PDL”

Europarlamentarul Partidului Democrat Liberal Cristian Preda a declarat, astăzi, că a venit la ședința Biroului Permanent Național al partidului pentru a se apăra, el precizând că vrea să acuze conducerea formațiunii de nerespectarea statutului.„N-am fost invitat, însă am venit să mă apăr pentru că peste tot acolo unde ești acuzat ai dreptul la apărare, doar în regimurile totalitare nu se respectă acest drept. Am venit să mă apăr, am venit de asemenea să acuz în fața conducerii partidului, în BPN, responsabilii partidului nostru care refuză să aplice statutul. Dacă e de găsit cineva vinovat pentru starea de lucruri din acest moment, acela e președintele partidului Vasile Blaga pentru că refuză să aplice dispoziția din statut care îi cere să constituie un Guvern din umbră ca principal instrument de opoziție. Am auzit acum că a cerut să se facă la toamnă, nu putem să amânăm intrarea în opoziție luni și ani în șir, le voi spune colegilor mei din BPN că sunt vinovați pentru că acuzațiile lansate public la adresa unor foști miniștri, precum Daniel Funeriu și Teodor Baconschi, au forțat plecarea acestora din partid. E o pierdere pentru partid. Eu nu am nimic cu PDL, am cu această conducere care vrea să provoace daune partidului care trebuie să facă în acest moment opoziție pentru a nu lăsa țara pe mâna USL", a declarat Preda, citat de Agerpres care a venit la ședința Biroului Permanent Național al PDL. El a adăugat că nu are de gând să-și dea demisia și că se va bate pentru respectarea regulilor.