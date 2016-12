Klaus Iohannis:

"Am trecut printr-o campanie brutală"

Președintele Klaus Iohannis, care și-a lansat sâmbătă volumul „Primul Pas”, despre perioada alegerilor, a declarat că această campanie electorală a fost una brutală, dar a fost și una ener-gizantă, pentru că peste șase milioane de oameni l-au susținut.„Pe lângă faptul că am vrut să relatez cum am văzut eu din interior, cel mai din interior, campania electorală, am vrut să presar în carte și câteva considerațiuni mai generale despre ce cred eu că se face în politică sau mai degrabă ceea ce cred eu că nu se face în politică. Cu entuziasmul noului mandat prezidențial, cu depunerea jurământului, cu începutul unui mandat, foarte repede am avut impresia că s-a uitat cum s-a purtat această campanie. A fost o campanie care prin felul în care s-au manifestat majoritatea candidaților își avea locul mai degrabă la începutul anilor ’90, o campania brutală, brută, necizelată, cu atacuri directe la persoană, cu găleți de lături turnate peste capul unor candidați, mai ales a acestui candidat”, a spus Klaus Iohannis.