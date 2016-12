"Am susţinut mereu activitatea premierului Dacian Cioloş"

Deputatul Gheorghe Dragomir:

"Am susținut mereu activitatea premierului Dacian Cioloș"

La un an de la preluarea mandatului de guvernare de către premierul Dacian Cioloș, președintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir, a făcut o scurtă prezentare a măsurilor adoptate de către Guvernul Cioloș.„Am susținut mereu activitatea desfășurată de premierul Dacian Cioloș în fruntea Executivului. La un an de la preluarea mandatului de prim-ministru, pot spune că nu m-am înșelat atunci când i-am acordat deplina încredere. În decursul acestui an, Guvernul condus de Dacian Cioloș a promovat o serie de măsuri în beneficiul tuturor cetățenilor”, a declarat parlamentarul PNL de Constanța.Acesta a explicat și faptul că România se bucură, în acest an, de cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană.„Dezvoltarea economică și creșterea încrederii investitorilor în România, au fost priorități ale Guvernului Cioloș. În semestrul I România a înregistrat 5,2% creștere economică, în timp ce pe primele nouă luni creșterea economică a fost de 4,9%. Pe de altă parte, în urma unui dificil proces de reducere a birocrației, România a făcut progrese considerabile în simplificarea și modernizarea relației cetățeanului cu administrația, punând în mișcare avantajele birocrației. În ceea ce privește educația, Guvernul Cioloș a decis ca angajații din cercetare să fie scutiți, începând cu luna august, de plata impozitelor și taxelor salariale. Pe de altă parte, elevii din 50 de unități de învățământ preșcolar de stat beneficiază, din acest an școlar, de o masă caldă în fiecare zi. La inițiativa PNL, Guvernul Cioloș a decis decontarea integrală a navetei a elevilor”, a subliniat deputatul Gheorghe Dragomir.În ceea ce privește stimularea pieței muncii, liderul PNL Constanța a afirmat că Guvernul Cioloș a adoptat mai multe ordonanțe de urgență prin care se încurajează mobilitatea angajaților, prin acordarea de prime de activare, de încadrare sau de instalare. În plus, angajatorii vor primi și ei subvenții pentru încadrarea în muncă a absolvenților de instituții de învățământ sau a șomerilor cu vârsta peste 45 de ani.Totodată, deputatul Gheorghe Dragomir consideră că reforma în domeniul sănătății a fost, în ultimul an, una dintre prioritățile premierului Dacian Cioloș.„Plata suplimentară a gărzilor în spitale, măsură aflată în vigoare de la 1 octombrie, deblocarea construcției de spitale, facilitarea accesului pacienților la tratament, sunt doar câteva dintre măsurile implementate de Guvernul Cioloș în sănătate”, a mai spus președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.