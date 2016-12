"Am speranţa că promenada din Năvodari va fi finalizată cu succes"

4

chelaru

va munci cu spor domnul Chelaru, cu Oana Mereuta ( fosta Criveanu) actuala nora a directorului de la Neptun alaturi. Il sustine in toate proiectele personale, ale urbei, in pat alaturi de pat, pe unde apuca saraca, poate roade si ea in ciolanel.......da pana prinde unul adevarat roade altceva........Domnul Mereuta, poate-l ajuta pe fiu sa afle ce sa intampla