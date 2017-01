„Am semnat certificatul de naştere al celui mai mare partid de centru-dreapta“

Vasile Blaga:

„Am semnat certificatul de naștere al celui mai mare partid de centru-dreapta“

Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, că aprobarea fuziunii PDL-PNL nu înseamnă refacerea Alianței Dreptate și Adevăr, a CDR sau USL, ci semnarea certificatului de naștere al celui mai mare partid de centru-dreapta din istoria modernă a României.„Suntem împreună pedeliști și peneliști din toată țara, suntem împreună prima dată după multă vreme într-un număr atât de mare în numele unui obiectiv atât de important. Reuniunea noastră are o misiune istorică. Nu sunt vorbe mari, o simțim cu toții. Astăzi am semnat împreună certificatul de naștere al celui mai mare partid de centru-dreapta din istoria modernă a României”, a afirmat Vasile Blaga, copreședinte al Alianței Creștin Liberale PNL-PDL.El a adăugat că fuziunea PDL-PNL reprezintă un proiect politic pentru români, pentru integrarea deplină a României în Uniunea Europeană.„În câteva zile, vom decide împreună cine este candidatul comun al celor două partide la prezidențialele din toamnă. Din momentul în care am hotărât împreună cine este candidatul comun, îl vom susține cu toții, ne vom alinia în spatele lui și-l vom susține cu toată forța. Mă bazez pe mobilizarea dumneavoastră mai puternică chiar decât a fost în 2004", a spus Blaga.