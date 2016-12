"Am scăpat de-o grijă! Acum pot să răsuflu uşurat!"

Primarul Stelian Gheorghe, de la Topraisar:

"Am scăpat de-o grijă! Acum pot să răsuflu ușurat!"

În timp ce alți primari din județ se văd nevoiți să renunțe la anumite proiecte pe fonduri europene deoarece acestea nu pot fi terminate până la sfârșitul acestui an așa cum prevăd procedurile, șeful administrației publice locale din Topraisar, Stelian Gheorghe, răsuflă ușurat. Mai mult, este chiar încântat că a reușit să ducă la bun sfârșit două proiecte importante pentru comunitate.„Am scăpat de-o grijă! Acum pot să ră-suflu ușurat că le-am văzut finalizate însă, pot să spun că am avut emoții. Mă gândeam că, din cauza birocrației, s-ar putea să nu fie finalizate până la sfârșitul acestui an. Ambele proiecte, adică, after-school-ul și parcul au fost terminate. Acum așteptăm evaluarea finanțatorului pentru a le da în funcțiune. Cred că vom face inau-gurarea oficială la sfârșitul lunii noiembrie”, a declarat primarul Stelian Gheorghe.Șeful administrației din Topraisar se află la al patrulea mandat însă, continuă stra-tegia de dezvoltare a localității. Deși, de la distanță ar putea părea ușor, unul dintre proiectele care acum a fost finalizat i-a ocupat foarte mult timp. Proiectul ce viza construirea unui after-school la Topraisar a fost depus în urmă cu patru ani la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice însă, lucrările efec-tive au început anul acesta.„Am lucrat foarte mult la acest proiect pentru construirea unui after-school și de aceea mă bucur că, în sfârșit, a fost terminat. Valoarea proiectului a fost de aproximativ 200.000 de euro. Din această sumă, Primăria trebuia să asigure partea de cofinanțare de 2%. Acest loc este dedicat școlarilor și pre-școlarilor care vor veni la after-school după orele de la școală. Astfel, aproximativ 200 de copii vor avea condiții moderne de studiu sub supraveghere, vor avea și Internet, dar și un loc de joacă. Centrul are două săli de clasă și un salon de mese”, a declarat pri-marul Stelian Gheorghe.Totodată, edilul a mai adăugat că și cel de-al doilea proiect ce viza construirea unui parc vizavi de unitatea militară din Topraisar a fost finalizat.„Cred că este cel mai frumos parc din județ. Și pentru acest proiect a fost nevoie de multe avize și autorizații dar, până la urmă, am mers pe drumul cel bun și a fost terminat cu bine conform graficului”, a spus primarul Stelian Gheorghe.În altă ordine de idei, el a adăugat că mai are în lucru un proiect ce se află în plină desfășurare, cu o investiție de peste șapte milioane de lei, care vizează rea-bilitarea și modernizarea drumurilor din localitate. Lucrările se vor întinde pe o suprafață de aproximativ 10 km, fiind cu-prinse sectoare interioare de drum care au fost afectate după introducerea rețelei de canalizare și gaze. Astfel, constructorul va avea în vedere străzile Mușcatei, Mereni, Trandafirului, Garofiței, Brândușei, Spicului, Școlii, Piersicului, Macului, Dobrogei, Bujorului, Caișilor, Zambilelor, Panseluței, Cretei, Crinului, Stejarului, Plopilor, Narcisei, Scurtă, Grâușorului, Soarelui și Victoriei.Pe de altă parte, primarul a explicat că și în satul Potârnichea, care aparține de comuna Topraisar, au avut loc lucrări importante. „Am finalizat recent o investiție foarte importantă pentru comunitatea de-acolo. Este vorba despre rețeaua de apă de-oarece, locuitorii din Potârnichea nu au avut până acum apă curentă. Recent a înce-put și branșarea la rețeaua de apă. Până acum au fost branșați aproximativ 170 de abonați, mai sunt cam 30”, a mai spus primarul din Topraisar, Stelian Gheorghe.