„Am reuşit să scot localitatea din noroaie şi mizerie“

Primarul de la Fântânele, Gheorghe Popescu:

„Am reușit să scot localitatea din noroaie și mizerie“

Primarul localității Fântânele, Gheorghe Popescu, se pregătește să can-dideze pentru al treilea mandat cu inima împăcată și cu gândul la locuitorii comunei și la proiectele care ar putea crește condițiile de trai pentru aceștia. Popescu a specificat că va candida din partea PSD, nu din partea USL, dar a menționat nu va face acest lucru din ambiție personală, ci din simpla dorință de a-și continua proiectele. Liderul administrației locale a explicat că vrea să-și termine treaba, amintind că, în cei șapte ani petrecuți la conducerea primăriei Fântânele, a reușit să scoată localitatea din noroaie. „Am reușit să duc la îndeplinire toate proiectele pe care mi le-am propus, ba chiar unele la care nici nu îndrăzneam să vizez. În primul rând, am reușit să execut o lucrare de care mă simt cel mai mândru. Am scos localitatea din noroaie și mizerie. Nu mai există un metru pătrat de drum neasfaltat sau nepietruit. Am apelat la toate sursele de finanțare și am bătut la toate ușile pentru a găsi bani. Am pietruit, am turnat covor bituminos, ulterior au fost executate lucrări de suplimentare. Din două puncte de traversare a derelei din localitatea câte erau la început, acum avem șapte. Într-un sfârșit, cred că toate lucrările executate în acest sens au costat aproximativ 40 de miliarde de lei vechi, sumă care a venit de la Guvern, prin diverse programe, de la Consiliul Județean și, bineînțeles, contribuția noastră de la bugetul local”, a explicat primarul. „Vom sfinți Biserica pe 24 mai, chiar în ziua de hram“ Un alt proiect despre care primarul ne-a vorbit cu drag este cel privind pictarea și reabilitarea integrală a Bisericii Înălțarea Domnului. „Este un proiect aproape de sufletul meu, față de care am un atașament special. Am pus suflet în toate inițiativele, însă acesta îmi este cel mai drag, pentru că reprezintă reabilitarea unui locaș de cult, care va deveni una dintre cele mai importante biserici din Dobrogea. A fost pictat interiorul, au fost puse policandre noi, a fost restaurată catapeteasma, care datează încă din 1899 și a fost introdus un sistem de încălzire modern. Lucrarea este aproape terminată, iar sfințirea bisericii va avea loc pe 24 mai, chiar în ziua de hram. Și exteriorul clădirii va fi pictat. Avem în vedere realizare unei fresce care să înfrumusețeze mai mult construcția, iar investiția este prinsă deja în strategia de dezvoltare pentru 2012”, a menționat primarul. Gheorghe Popescu a declarat că reabilitarea clădirii a fost realizată cu fonduri de la bugetul local, dar și cu ajutorul investitorilor străini ce dețin parcul eolian din apropierea localității. Primarul a vorbit și despre iniți-ativa prin care comuna Fântânele are, mai nou, „un parc de agrement de vis”. Întreaga inițiativă a costat 5,5 miliarde de lei vechi, din care 3,5 au venit de la Administrația Fondului de Mediu, iar restul de la Primăria Fântânele. Rețea de canalizare și rețea de gaze, dorințele primarului Ca proiecte de viitor, Popescu are în vedere două inițiative care vor aduce localitatea în stadiul de modernizare „pe care locuitorii îl merită”. Primarul a explicat că, în mandatul viitor, va depune tot efortul necesar pentru a aduce în comună atât un sistem de canalizare eficient, cât și o rețea de gaze modernă. În ceea ce privește sistemul de canalizare, primarul a menționat că proiectul a fost depus deja, ba mai mult de atât, a fost declarat eligibil. „Vrem să introducem o rețea de canalizare și să construim o stație de epurare. Am mers pe cofinanțare de 40%, pentru ca proiectul să aibă mai multe șanse de a fi declarat eligibil. Ca acest lucru să fie posibil, am apelat iarăși la grupul CEZ România, cei care dețin parcul eolian și cu care avem o colaborare foarte bună. Încă nu a fost semnată finanțarea, însă am încredere că proiectul va fi dus la îndeplinire”, a specificat Popescu. Tot ca plan de perspectivă pentru perioada imediat următoare, primarul spune că dorește ca localitatea pe care o are în grijă să poată beneficia de facilitățile unei rețele de gaze. „Avem trei conducte de gaze la maxim 1.000 de metri distanță. Ar fi păcat să nu profităm. Trebuie să găsim un operator autorizat care să se implice în demararea acestui proiect. Investitorii de la CEZ au agreat ideea și au promis că ne vor ajuta. Intenția mea este să ajut oamenii să se racordeze la acest sistem, așa cum i-am ajutat și în cazul racordării la sistemul de alimentare cu apă. Fiecare locuitor al comunei care va dori să se racordeze va beneficia de sprijinul nostru, adică vor fi acordate anumite sume din bugetul local. Sperăm ca, în primă fază, oamenii să poată folosi această rețea măcar pentru a înlocui buteliile la aragaz, ca apoi să își achiziționeze centrale, dacă doresc. O astfel de investiție ar reduce considerabil costurile la utilități”, a menționat primarul. În plus, tot pentru reducerea costurilor, Popescu dorește să obțină finanțare pentru amplasarea în localitate a unei centrale eoliene de 200 de kilowați, care să asigure o parte din consumul de electri-citate aferent instituțiilor publice și iluminatului stradal. Primarul a explicat că acestea reprezintă doar o parte dintre proiectele pe care le-a pregătit pentru viitorul mandat, menționând că are în vedere și o serie de alte inițiative pentru care se va zbate să găsească surse de finanțare pentru ca locuitorilor din Fântânele să nu le lipsească nimic.