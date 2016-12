"Am respins propunerile premierului pentru Buget şi Cultură, sunt nepotrivite"

"Am respins propunerile premierului pentru Buget și Cultură, sunt nepotrivite"

Președintele Traian Băsescu a anunțat, într-o declarație de la Palatul Cotroceni, că a respins propunerea ca Rozalia Biro să ocupe portofoliul Culturii și propunerea lui Claudiu Manda la conducerea ministerului Bugetului.- 2 subiecte, primul este legat de propunerile premierului pentru Buget și Cultură- Al doilea este un mic comentariu legat de acordul de colaborare instituționalăDespre propunerile de miniștri pentru Cultură și Buget- Am respins propunerea Rozaliei Biro la Cultură, este nepotrivită funcției. Oricând în timpul mandatului meu premierul o va propune pentru ministerul Transporturilor, Infrastructurii, nu voi ezita să o numesc, dar nu la Ministerul Culturii, unde cunoașterea limbii române este esențială.- În ce privește a doua propunere legată de nominalizarea lui Iulian Claudiu Manda, am respins-o ca fiind necorespunzătoare.Despre acordul cu primul ministru- Afirm în continuare că premierul s-a grăbit anunțând denunțarea acestui acord pentru că el are importanța lui chiar dacă nici domnia sa, nici eu nu am respectat unul din punctele din acord, legat de modul de adresare.- Esența acordului trebuia menținută, nu e o simplă foaie de hartie fără valoare așa cum înțeleg că destui analiști au încercat să demonstreze.- E un document politic, fără valoare juridică, extrem de important pentru România.- Unii dintre cei care au discutat despre acest acord căutau să vadă cine sunt garanții, ce cancelarii au cerut să existe.Afirm o dată și sper pentru totdeauna: nimeni, niciodată, nu a îndrăznit să ceară ori premierului ori mie un asemenea acord.- În scrisoare se citează lucruri pe care nu le-am spus. Nu am spus că l-am păcălit pe premier. Expresia a aparținut unui ziarist. Nu am utilizat expresia ”l-am păcălit pe premier”. Nu ezită domnul Victor Viorel să mintă, e stilul lui, modul lui de a face politică- Nu pot să nu reacționez la invectivele pe care mi le-a adresat mie, familiei. Vă asigur că acesta e comportamentul lui când e la distanță, invective, vorbește foarte urât, mă trimite la brutărie. Când e în mijlocul maselor și mai ales când nu e singur, trebuie să mai fie cu cineva când e curajos sau la distanță suficientă. În relația directă cu mine chiar pare bine educat, uneori excesiv, chiar spre slugarnic. O să încerc să-l țin mai aproape, probabil anturajul este de vină- De ce nu este potrivită denunțarea acordului. Nu este nimic altceva decât confirmarea că România își va menține linia politică de până acum, agreată de parteneri.- Unii comentează că sunt doar extrageri din Constituție. Nu e adevărat. Sunt și subiecte de politică externă- Primul ministru s-a pripit, îi recomand să mai rabde până pe 22 decembrie 2014 pentru că îl ajută și îl scutește de multe explicații, și pe el și Guvernul lui. Fiind foarte cald ieri, poți deveni nervos.Sursa livetext: www.mediafax.ro