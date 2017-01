„Am rămas surprinşi că PNL a respins varianta cu patru vicepremieri”

„Am rămas surprinși că PNL a respins varianta cu patru vicepremieri”

Președintele executiv al PSD, vicepremierul Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că social-democrații sunt surprinși de faptul că liberalii nu au acceptat propunerea premierului ca fiecare partid din USL - PSD, PNL, PC și UNPR - să aibă un viceprim-ministru.Liviu Dragnea a adăugat că social-democrații nu au dat termene liberalilor pentru a lua o decizie în ceea ce privește reorganizarea Cabinetului."Nu am dat termen. S-a discutat, s-a convenit luni să mergem în Parlament cu o formulă de reorganizare a Guvernului. S-a convenit de toate părțile și s-a și stabilit să ne vedem marți, adică ieri. Și premierul a venit cu o formulă, cu o logică destul de sănătoasă, și anume ca fiecare partid să aibă câte un viceprim-ministru. Am rămas surprinși că PNL nu este de acord cu această variantă. Am rămas foarte surprinși și așteptăm să vedem dacă se hotărăsc. Nu dăm termene. Nu putem să stăm cu Guvernul blocat până când se hotărăsc dumnealor. Altfel, solicitările dumnealor au fost acceptate, viceprim-ministru, ministru de Interne, să coordoneze nu știu ce să coordoneze, va coordona", a spus Dragnea, citat de Agerpres.Vicepremierul Dragnea a subliniat faptul că, în opinia sa și a social-democraților, varianta unui Cabinet cu patru vicepremieri ar reprezenta o dovadă a sprijinului politic de care se bucură Guvernul.