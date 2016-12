"Am promulgat LEGEA REDUCERII CAS cu 5%"

Ştire online publicată Joi, 18 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, azi, că a promulgat legea reducerii CAS cu 5%, însă a atras atenția că măsura va genera, cel mai probabil, creșteri de taxe. Totodată, șeful statului a lansat atac după atac la adresa Guvernului Ponta, pe care l-a catalogat ca fiind "tâmp", taxându-i, în mod special, pe ministrul Finanțelor, pe cel al Fondurilor Europene, cât și pe premierul Victor Ponta."Mi se pare cel mai important subiect, nu numai al zilei, dar un subiect care, după ce va deveni realitate, va avea un impact foarte mare pe viața românilor, în mod deosebit în anul 2015. (...) Am promulgat legea reducerii CAS-ului cu 5%. (...) Înainte de a ieși din birou, am semnat decretul de promulgare", a spus șeful statului.El a explicat că anterior a întors această lege la Parlament deoarece, deși este vorba despre o măsură bună, aceasta nu este sustenabilă.Șeful statului a motivat că nu s-a hazardat să trimită actul normativ la Curtea Constituțională, pentru că s-ar fi pus într-o situație penibilă, legea având patru articole și fiind, în opinia sa, constituțională.Președintele Băsescu a arătat că probabil anul acesta Guvernul nu va avea probleme să acopere deficitul creat la fondul de pensii prin aplicarea reducerii CAS, însă a precizat că în 2015 deficitul va crește de la 12,5 miliarde de lei la 17,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un efort suplimentar al bugetului de stat de cinci miliarde de lei.De asemenea, el a reamintit că România mai are și alte obligații, una dintre acestea decurgând din Tratatul fiscal, prin care pentru anul viitor trebuie realizată o reducere a deficitului bugetar de 0,8% — 0,9% din PIB.În plus, șeful statului a spus că pentru anul viitor România trebuie să aibă o creștere de cel puțin 0,3% din PIB la cheltuielile de Apărare, iar o altă cheltuială predictibilă fiind cea legată de nevoia de a asigura componenta autohtonă atât la credite externe, cât mai ales la finanțările nerambursabile de la UE pe programele de coeziune.El a evaluat că toate acestea ar însuma 15 miliarde de lei în plus pentru a fi acoperit bugetul de stat."Din experiență afirm că acest lucru nu este posibil. 15 miliarde de lei noi înseamnă 3,2 miliarde de euro în plus la bugetul de stat, ceea ce mi se pare greu de atins", a indicat șeful statului, scrie Agerpres.