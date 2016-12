"Am promulgat legea dării în plată"

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, azi, că a promulgat legea dării în plată."Am promulgat această lege și astăzi va fi publicată în Monitorul Oficial", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.El a adăugat că legea reexaminată de Parlament este în regulă. "Această lege a ajuns inițial la mine și am retrimis-o în Parlament cu câteva observații. La momentul respectiv, după părerea mea, legea nu a fost foarte bine elaborată. Parlamentul a luat în considerare aceste considerații, a modificat legea corespunzător și mi-a retrimis legea în forma nouă. Am apreciat faptul că Parlamentul a ținut cont de observațiile mele și consider că legea în forma în care a ajuns la promulgare este în regulă", a spus șeful statului.