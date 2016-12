"Am o reformă de făcut. O voi duce până în ultima mea zi de mandat"

Ministrul Educației, Daniel Funeriu, a declarat, ieri, că remanierea este atributul premierului, că orice ministru poate fi remaniat din prima zi de mandat și că, în ceea ce îl privește, are o reformă pe care o va duce până în ultima sa zi de mandat. „În ceea ce privește remanierile guvernamentale, am avut o poziție pe care o mențin: remanierea este atributul exclusiv al premierului. Orice ministru, din prima sa zi de mandat, poate să fie remaniat. În ceea ce mă privește, am o reformă de făcut, o voi duce din prima până în ultima mea zi de mandat”, a spus Funeriu.Liderii PDL și șefii organizațiilor județene ale partidului au stabilit, duminică seară, în întâlnirea de la Vila Lac, ca eventuala remaniere guvernamentală să fie decisă de premierul Emil Boc împreună cu președintele Traian Băsescu.