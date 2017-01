"Am hotărât să pornim centralele din cauza scăderii temperaturilor"

1

PREA FRIG, PREA CA LA TARA

Frigul a luat pe nepregatite autoritatile locale din Medgidia si in acest an! Reglementarile legislative nu sunt bagate in seama de edilii care nu patimesc de frig ca restul prostimii deoarece, ghiciti ce, ei au centrale proprii! Noi, restul medgidiotilor care din motive tehnice sau financiare am ramas racordati la reteau centrala de distributie a agentului termic putem crapa linistiti de frig in case! Daca edilii nu sunt afectati, restul nu mai conteaza! Si apoi ne baga pe gat debite la intretinere de 550 lei/luna pentru 30mp incalziti pentru a potoli foamea nehalitului Apollo Ecoterm care si asa inghite o parte buna din bugetul public local! Rusinica, domnule primar! Sunteti responsabil de asigurarea unui climat minim de confort pentru toti cetatenii, nu numai pentru dumneavoastra personal!