„Am fost norocoşi că am avut în echipa noastră un om ca Mihai Pariza”

Vicepreședintele Consiliului Județean, Cristinel Dragomir:

„Am fost norocoși că am avut în echipa noastră un om ca Mihai Pariza”

Moartea omului politic Mihai Pariza, fost membru PSD, a zguduit colegii de partid. „L-am cunoscut pe domnul Mihai Pariza în anul 2004 și aș spune parafrazând un vechi proverb românesc „Cine nu are bătrâni, să-și cumpere!”. A fost un om echilibrat și pot spune că noi am fost norocoși că am avut o astfel de persoană în preajma noastră. Am avut de învățat de la el atât în administrația publică, cât și în viața politică. A fost printre primii membrii de partid, un social democrat adevărat. Am întâlnit puțini oameni care să aibă o coloană vertebrală cum a avut colegul nostru, Mihai Pariza. Este o mare pierdere!”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Cristinel Dragomir.