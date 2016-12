Am fost jecmăniţi până acum? Taxa de habitat redusă la 3 lei de persoană

1

Ne revenim

Cu pasi mici dar fermi se instaureaza un regim democratic in Constanta.De ce democratic -pentru prima data autoritatile trateaza in mod egal pe toti contribuabilii.Gruparea Mazare a urat oamenii care munceau si castigau bani in mod cinstit. Acestia chiar daca erau cei mai buni contribuabili trebuiau taxati suplimentar.Mazare fura ca in codru insa el era milos cu sarmanii,nu fara interes politic .Nu am nimic impotriva ca cei nevoiasi sa fie ajutati sa supravetiuasca insa cand este vorba de taxe acestea sa fie aceleasi pentru toti.Parca ne aflam dupa guvernarea dezastruasa a regimului Boc-Basescu.Administratia actuala trebuie sa repare toate faradelegile facute de gasca lui Mazare.Daca actuala administratie va continua masurile de anulare a nedreptatilor facute,daca va fi receptiva la problemele constantenilor si nu in ultimul rand daca se va vedea ca banul public este intrebuintat in folosul comunitatii , aceasta se va bucura in continuare de increderea constantenilor, din pacate ale candidaturi serioase la Primarie nu sunt. Daca reduceau taxa loc de parcare ,care este de 3 ori mai mare decat in Bucuresti, era cu adevarat un lucru bine facut.