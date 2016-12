„Am fost curtat de partide dar vreau independent”

Primarul localității Saligny, Gabriel Tătulescu, a luat decizia de a candida independent la alegerile din data de 10 iunie, după ce și-a dat demisia din PSD. „Am strâns deja peste 350 de semnături deși am nevoie numai de 200 pentru a putea candida independent la funcția de primar. Nu vreau să candidez din partea altui partid. Am fost curtat de toate partidele dar nu mai am încredere în nimeni, așa că voi candida independent. Este un test și pentru mine, ca om, dacă oamenii sunt mulțumiți de mine ca persoană pentru ceea ce am făcut pentru comună”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Gabriel Tătulescu. El a mai precizat că-și va depune candidatura în cursul zilei de sâmbătă. Decizia de a renunța la funcția de președinte al PSD Saligny și la calitatea de membru a formațiunii politice a fost luată de Gabriel Tătulescu după ce șefii de la PSD Constanța au decis ca o altă persoană să fie candidatul partidului la Saligny pentru alegerile din iunie deși Tătulescu este cel care a muncit foarte mult pentru acest partid. Gabriel Tătulescu se află la finalul celui de-al doilea mandat de primar al comunei Saligny.