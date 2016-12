"Am fost contactat de membri ai altor partide. Nu vrem oameni pătaţi"

2

..alt partid?

...Doamne, mare este padurea Ta! ...si multe uscaturi se scund acolo!...alt partid, inseamna alti hoti, alti mincinosi, alti flamanzi gata sa se infrupte fara rusine din resturile lasate la masa derbedeilor care au jefuit Tara vreme de doua decenii! Nu credeam ca o ajungem aici! Noul partid, -hai sa-i zic asa, nu poate invoca grija pentru Popor, Tara si Democratie! ...daca erau asa de preocupati, intrau in cursa politica din partidele deja existente pe tot spectrul politic, luptau acolo, ii inlaturau pe cei chipurile corupti, si luau ei conducerea! Astfel, chiar faceau un bine societatii si democratiie! Pe cxand acum ce fac? Au vazut ca politica este cea mai bune sursa de castig din Romania,-cel mai probabil ai si ei tot felul de afaceri care mai de care oneroase, si daca conduc castiga si mai vartos, au constata ca oamenii sunt repede manipulati cu tot felul de metode si mijloace...si gata! ...Hai si ei, partid politic, in lupta pentru binele societatii...In realitate, cred ca aceasta grupare se adauga celor deja existente si asteapta sa acapareze puterea politica cat mai repede profitant de naivitatea si credulitatea oamenilor...Deja vad Romania invinsa de aceste grupuri care se lupta dupa regulile junglei: cei mai puternici devoreaza, se imbuibeaza, se retrag in opozitie sa-si faca siesta politica, vin ceilalti flamanzi care au stat pe margine trag si ei pana nu mai pot...si constatam ca mereu apar alte grupuri de hiene flamande care se multumesc cu ce ramane de la masa mare...Multumim mult ...Noua Republica! ...si ce bine suna!-Care Republica?...ca romanii nu au traditia republicii! Pentru ei republica a adus numai haos! Republica s-a impus in 1947 de blindatele sovietive! Astia care au condur Tara in ultimii 20 de ani sunt urmasii celor care au faurit republica asta! ...Voi, noua republica, cine sunteti? ...tot cu rusii?...sau cu americanii?...sau cu panamezii cumva? Doamne cat de rau a ajuns Tara noastra! Parca ne-am facut hoti cu totii! Ca sa putem ajunge sa furam legal, facem acum partide politice! Am uitat de munca, de cinste, de corectitudine, de bun simt...singura salvare a Tarii a ramas...partidul! ...pacat,mare pacat!...uite asa o sa puneti si voi umarul la...pierirea Romaniei! ..lumea deja s-a speriat de politicieni, de partide...fie pleaca unde ved cu ochii, oriunde in lume, numai aici nu, fie nu mai fac copii pentru ca viitorul este deja sumbru pentru multi dintre noi...deja prin 2050, dupa tppate pprognozele, Romania va avea cam 15 milioane de locuitori si in 2-3 sute de ani, poate chiar mai devreme, va disparea din Europa...Prin 2312, disparitia poporului roman va fi ,,studiu de caz,, in scolile de formare intelectuala, morala si etica din Uninea Europeana! ...la cauzele acestui dezastru pe primul plan vor figura partidele politice care au furat atat de mult, au condus atat de rau incat viata s-a deteriorat si oamenii....au disparut, pur si simplu...Eiiii! ....aici este chiar bine, pentru ca ...Noua Republica va intra si ea in istorie alaturi de celelalte partide pentru aceasta mare isprava....insa pana atunci mai este timp de ...facut politica!...In primul rand, mai sunt inca multe de furat pentru ca Tara mai are resurse si romanii sunt usor de pacalit.....